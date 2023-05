Smells Like Teen Spirit dei Nirvana | Courtney Love pubblica una versione inedita del testo con traduzione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unadeldidei: questa la chicca tirata fuori dadurante il podcast 60 Songs That Explains the ’90s di Rob Harvilla. Alcune parti sono già note ai più, specialmente i divoratori seriali di libri e photobook deiche dalla morte di Kurt Cobain sono statiti e hanno riempito le librerie dei fan e dei topi da biblioteca. Durante l’intervento, la vedova Cobain ha raccontato tanti aneddoti sul cantautore scomparso. Ad esempio, Dumb (da In Utero, 1993) fu scritta ad Amsterdam in appena 20 minuti. Laha spiegato a Harvilla che le parti già note sono presenti nei diari personali di ...

È una canzone che, a livello emotivo, ha l'impatto che aveva la cover diTeen Spirit dei Nirvana che apriva un altro film Marvel, Black Widow . Mentre siamo trasportati dalla voce di Thom ...In quel concerto, i Nirvana suonarono una versione diteen spirit , pochi mesi prima dell'uscita del brano, e diverse canzoni di Nevermind , l'album della band che ha venduto più di 30 ...Nirvana "Teen Spirit 41. Pearl Jam " Jeremy 42. Bob Dylan " Most of the Time 43. Beyoncé feat Kendrick Lamar " Freedom 44. Depeche Mode " Walking In My Shoes 45. Nick Cave & The Bad ...

ROBERT GLASPER «Black Radio Deluxe Edition» Musica Jazz

Courtney Love shared some unpublished lyrics that Kurt Cobain wrote for Nirvana’s biggest hit “Smells Like Teen Spirit”. The Hole singer was taking part in Rob Harvilla’s podcast “60 Songs Explaining ...But it’s the first in the collection that Vuitton master perfumer Jacques Cavallier Belletrud has deemed a “wellness fragrance,” inspired by the detoxifying green smoothies you’ll find on nearly every ...