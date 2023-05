Siviglia | Torres | «La Juve è una grande squadra | ma vogliamo farcela»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Le parole di Oliver, centrocampista del, in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro laOliverha parlato ai canali ufficiali delprima della semifinale di ritorno di Europa League contro la. COME GIOCARE LA SEMIFINALE – «Con tranquillità, conoscendo l’importanza del gioco e l’entusiasmo che genera nelle persone, è qualcosa di molto motivante. È stato un anno molto difficile, molte persone non hanno creduto in noi. Sapevamo di poter fare qualcosa di. Il legame che si è creato tra i tifosi e laè qualcosa di unico. Meritiamo tutti di sorridere insieme». APPELLO AI TIFOSI – «La gente era affamata contro il Manchester. La partita di giovedì è l’inizio di una finale. Quello ...