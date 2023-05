(Di giovedì 18 maggio 2023)TV – Questa sera, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21scendono in campo allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, partita valida per il ritorno delle semifinali della Uefa2022-2023.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come ela partita nel dettaglio:vederla in tv La partita ditrasarà visibile in ...

... gioca Kean: 'Scelta scellerata'Tra chi, invece, è decisamente contrario alla scelta di lasciare Dusan Vlahovic in panchina per far spazio a Moise Kean dal primo minuto di, ...🔊 Ascolta l'articolo Roma esi giocano le rispettive semifinali di ritorno (giallorossi contro il Bayer e bianconeri contro il) per cercare l'accesso in finale: ovviamente si spera che possa essere tutta ...L'incontro in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre questa settimana sarà quello trae il, mentre Rai 1 trasmetterà in chiaro la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen BAYER - ...

Siviglia-Juve, Allegri pensa a Kean: i perché della possibile scelta Tuttosport

Il difensore juventino, però, da leader ha deciso di partire comunque alla volta di Siviglia con i suoi compagni per incitarli a combattere fino alle fine per guadagnarsi questa finale. Mancano ormai ...Siviglia Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di Europa League in programma stasera, giovedì 18 maggio 2023 ...