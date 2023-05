Siviglia-Juventus semifinale Europa League | 18-05-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 18 maggio 2023) E’ stato di nuovo Gatti, a tempo scaduto, a togliere la Juve da una brutta situazione evitando la sconfitta contro ilche avrebbe costretto i bianconeri a vincere con due gol di scarto al Pizjuan per andare in finale di. L’1-1 dello Stadium rende il ritorno una gara secca ma la situazione InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lastasera, giovedì 18 maggio 2023, alle 21:00 giocherà contro ilper il ritorno di semifinali di Europa League. L'andata è finita 1 - 1, con il gol al 26' di En - Nesyri e Federico ......Allegri l'ha letta bene e alla vigilia della partita più importante della stagione della, ... Vincendo asi avvicina la qualificazione in Champions, oltre alla possibilità di vincere un ...riparte dall'1 - 1 del match d'andata. Un pari sofferto per i bianconeri che sono riusciti a evitare la sconfitta solo nei minuti conclusivi. Spagnoli più consapevoli dei propri ...

Siviglia-Juventus, la probabile formazione in semifinale di Europa League Tuttosport

Sul QS - Juve e Roma, prive di finale. La Juventus a Siviglia, su un campo difficile, in Europa League Allegri ha fatto meglio fino ad ora in trasferta subendo solo un gol in tre partite.Dopo la semifinale di Champions League di ieri, in campo ci sono la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho. Entrambe possono raggiungere la finale in un derby italiano che manca ...