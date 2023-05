Siviglia-Juventus oggi in tv | canale | orario e streaming ritorno semifinale Europa League 2022 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lafa visita alcon l’obiettivo della finale didel 31 maggio a Budapest. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio per questadiche riparte dall’1-1 dell’andata. Allegri sfida Mendilibar e si affida con ogni probabilità a Milik dal 1?. La partita potrà essere seguita su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), ma non solo. Sarà assicurata la trasmissione in chiaro dell’evento su Tv8. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal 1? di gioco. SportFace.

...sul possibile trasferimento in Spagna e per lasi riapre uno spiraglio Laè focalizzata con grande attenzione sulla semifinale di ritorno di Europa League contro ilche ...Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakiti; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri.(3 - 5 - ...sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 , mentre Bayer Leverkusen - Roma sarà in diretta anche su Rai1 . Fiorentina - Basilia invece sarà visibile solo per gli abbonati a Sky, Now o ...

Cosa deve fare la Juve per battere il Siviglia: l'analisi Tuttosport

si giocherà la gara di ritorno della semifinale di Europa League tra il Siviglia e la Juventus. Si riparte dal pareggio 1-1 dell'andata, grazie alle reti di En Nesyri e il pareggio all'ultimo respiro ...Intervistato da Sky Sport l'ex Juve Buffon ha parlato della stagione dei bianconeri tra penalizzazioni e successi ...