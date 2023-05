Siviglia-Juventus | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 18 maggio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro olandese Danny Makkelie, coadiuvato come assistenti dai connazionali Steegstra e de Vries, e come quarto uomo dal serbo Jovanovic. VAR e AVAR saranno rispettivamente van Boekel e Dieperink. Calcio d’inizio alle 21 al Ramón Sánchez Pizjuán di. Una partita che può valere una stagione quella che vedrà impegnatein questa semifinale di ritorno di Europa League. Si riparte dal punteggio di 1-1 dell’andata che mantiene tutto in equilibrio in vista della gara di questa sera. In vantaggio grazie alle rete di En-Nesyri, la compagine andalusa ha provato in tutti i modi a difendere il risultato, ma ...