Siviglia-Juventus | gol di Dusan Vlahovic appena entrato | tocco sotto | 0-1 VIDEO

(Di giovedì 18 maggio 2023) Laè in vantaggio. Nel match con il, valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League, i ragazzi di Massimiliano Allegri trovano il gol dello 0-1 con: il centravanti serbo,, vince un rimpallo e si presenta davanti al portiere battendolo con un delizioso. Ecco ildello 0-1 che, al momento, vale la finale. SportFace.

Nicolò Fagioli si aggiunge alla lista dei calciatori dellacostretti a chiudere anzitempo la stagione. Nel corso del primo tempo della semifinale di Europa League, a, il centrocampista classe 2001 ha dovuto lasciare il campo al 39' in ...Non è durata neanche un tempo la partita di Nicolò Fagioli . Al 41' del primo tempo della semifinale di ritorno di Europa League trail giovane centrocampista bianconero è uscito dal campo in barella. E in lacrime, dolorante per la spalla destra malconcia. Ma anche per una fitta al costato. L'infortunio del ...... niente rigore per il. PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie ...

Fagioli, infortunio in Siviglia-Juve: fuori in barella tra le lacrime Tuttosport

Nel ritorno della semifinale di Europa League proteste degli andalusi alla fine del primo tempo: l'intervento viene giudicato come regolare ...65' - GOOOOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOL! AL SECONDO PALLONE TOCCATO SEGNA VLAHOVIC!! Palla persa dal Siviglia, tocco di Rabiot per il serbo che infila Bounou e porta in vantaggio la Juve ...