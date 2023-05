Siviglia-Juventus | formazioni ufficiali | Allegri sceglie Kean | Mendilibar punta su En-Nesyri

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nella serata di giovedì 18 maggio alle ore 21:00 si disputa l’incontro valido la semifinale di ritorno di Europa League tra. La partita d’andata si è conclusa sul punteggio di 1-1. L’iniziale vantaggio degli andalusi messo a segno da En-è stato annullato in pieno recupero dalla rete di Gatti. En-, attaccante delI padroni di casa nei quarti di finale si sono sbarazzati del Manchester United. Dopo il 2-2 della partita ad Old Trafford, ilha fatto un sol boccone degli avversari nel match di ritorno sconfiggendoli con un secco 3-0. Lanel turno precedente ha invece eliminato lo Sporting Lisbona a seguito della vittoria interna per 1-0 non ribaltata poi da portoghesi capaci di andare non oltre l’1-1 nel ...

Europa League,: le probabili formazioniSIVIGLIA (4 - 2 - 3 - 1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Lamela; En - Nesyri. A ...Ilin semifinale ci è arrivata eliminando PSV, Fenerbahce e Manchester United. Di contro laha sinora avuto ragione del Nantes, del Friburgo e dello Sporting Lisbona. Cinque i ...Il pari in extremis siglato da Federico Gatti permette alladi volare acon la possibilità di tornare in una finale europea - a sei anni dall'ultima esperienza - in caso di successo.

