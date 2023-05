Siviglia-Juventus | chi è l’arbitro della semifinale di Europa League? Il poliziotto con cui gli andalusi hanno alzato il trofeo e i bianconeri mai vinto

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sarà l’olandese Danny Makkelie ad arbitraredi ritorno di, in programma questa sera, giovedì 18 maggio, alle 21.00. Makkelie, 40enne, è arbitro FIFA dal 2011 e, in questa competizione, ha già diretto la finale del 2019/20 quando a vincere fu proprio ilcontro un’italiana, l’Inter allenata da Antonio Conte. Il fischietto olandese ha diretto gliin altre tre circostanze, tutte in Champions. Nel 2017/18 ha arbitrato gli spagnoli nel 2-2 con il Liverpool ai gironi e nel successo 2-1 al ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester United, una vittoria decisiva per il passaggio del turno. Sempre agli ottavi, ma all’andata, Makkiele ha diretto ...