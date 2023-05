Siviglia-Juve LIVE | le scelte ufficiali | squadre al Sanchez-Pizjuan

Il, come i bianconeri, è retrocesso in Europa League dalla Champions e nel turno ... gol nel primo tempo di En - Nesyri, pareggio in pieno recupero di Gatti da parte dellaLa, invece, di titoli in questa competizione ne ha vinti la metà. Ilin semifinale ci è arrivata eliminando PSV, Fenerbahce e Manchester United. Di contro la Juventus ha sinora avuto ...Il pari in extremis siglato da Federico Gatti permette alla Juventus di volare acon la possibilità di tornare in una finale europea - a sei anni dall'ultima esperienza - in caso di successo.

Alle 21:00 si giocano le due semifinali di ritorno di Europa League che vedono in scena le due italiane Roma e Juventus impegnate contro Bayer Leverkusen e Siviglia. La Roma deve proteggere il ...Europa League 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Siviglia-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.