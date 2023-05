Siviglia-Juve | le pagelle di CM | non basta un super Szczesny | Di Maria e Chiesa sbagliano tutto

Non sarà finale tutta italiana quella della Europa League 2023. La Juventus, dopo l'1 - 1 dell'andata, è stata battuta a2 - 1 dopo i tempi supplementari e sarà dunque la squadra andalusa a sfidare la Roma il prossimo 31 maggio per il trofeo. E' Vlahovic dentro da meno di un minuto a sbloccare la partita al 20' ...23.36 Europa League,fuori in semifinale Juventus beffata ai supplementari a. Gli andalusi si impongono 2 - 1 dopo l'1 - 1 al 90',replica del risultato dello Stadium. Vanno loro alla finale di Europa League ...Assaltosterile, festaVlahovic prima, poi graziano il, sul ribaltamento di fronte è Lamela ad essere spietato: l'ex Roma si inserisce in area e infila di testa il cross di ...

Siviglia-Juve 2-1: gol di Vlahovic, Suso e Lamela | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Davide Torchia, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb, parlando anche di un possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: “La valutazione di Giuntoli, a parte il campio ...Siviglia – Juventus 2-1 d.t.s. highlights e gol: le azioni principali della gara di ritorno delle semifinali di Europa League 2022/23 Il Siviglia batte 2-1 la Juventus dopo i tempi supplementari ...