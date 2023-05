Siviglia-Juve | Allegri sceglie Di Maria-Kean? Come a Nantes E col Monza…

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tutto sulle possibili scelte offensive di Massimilianoper il ritorno della semifinale di Europa League Si arriva antus con l’idea che la formazione bianconera sarà imperniata su un 3-5-1-1 da contrapporre al 4-2-3-1 guidati da Mendilibar. I dubbi sul modulo sono di tripla natura: se sarà esattamente questo; se anche con gli stessi interpreti non si assisterà a un’accezione più offensiva, portando Kostic a giocare in posizione più avanzata, da attaccante aggiunto sulla fascia; infine, se, com’è successo nella gara d’andata, non si arriverà comunque a rimodularlo in corso d’opera: a Torino, infatti, la necessità di recuperare lo svantaggio maturato nel primo tempo ha portato a rivolgimenti continui nella ripresa, prima con un 4-2-3-1 con gli inserimenti di Chiesa e Iling-Junior ad aggiungersi a Di ...

🔊 Ascolta l'articolo Roma e Juventus si giocano le rispettive semifinali di ritorno (giallorossi contro il Bayer e bianconeri contro il) per cercare l'accesso in finale: ovviamente si spera che possa essere tutta italiana! Ecco dove vedere i match in tv e streaming Questa sera Roma e Juventus scendono in campo per le gare ..., ALLEGRI: "PRONTI A TUTTI PER ANDARE IN FINALE" "Per noi è una partita bella da giocare, sappiamo che sarà una partita difficile, ci vorrà lucidità. Quando sei vicino al traguardo ...Erik Lamela, attaccante del, ha parlato in vista della sfida di ritorno contro la Juventus in Europa League Erik Lamela, attaccante del, ha parlato a Goal prima della semifinale di Europa League contro la Juventus. ...

Siviglia-Juve, Allegri pensa a Kean: i perché della possibile scelta Tuttosport

Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen-Roma in campo alle 21 DIRETTA per la semifinale di ritorno di Europa League. All'andata la Juve ha parteggiato 1-1 mentre la Roma ha perso all'Olimpico 1-0 È l'ola ...Questa sera si giocherà il ritorno della semifinale di Europa League tra la formazione bianconera e quella andalusa Dopo il pareggio dell’andata, Juventus e Siviglia torneranno a sfidarsi questa sera ...