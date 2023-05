Siviglia-Juve 2-1 LIVE | Chiesa si divora il pareggio | espulso Acuna

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Sanchez Pizjuan,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Perché, dunque, non è stato assegnato il rigore alL'arbitro olandese Makkelie , di fronte alle proteste di tutti i giocatori e della panchina spagnola, fa chiaramente segno di aver visto l'...... 71' Suso (S), 95' Lamela(4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su, Milan, Inter e Roma Col Napoli a un passo dall'aritmetica ...

Siviglia-Juve 2-1: gol di Vlahovic, Suso e Lamela | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Siviglia infuriato per un intervento spregiudicato di Juan Cuadrado che sta facendo il giro della Rete. Semifinale di ritorno di Europa League, la Juventus gioca in Andalusia. A pochi istanti dalla ...Al minuto 41' della semifinale di ritorno dell'Europa League tra Siviglia e Juventus Nicolò Fagioli è stato costretto ad abbandonare il campo ...