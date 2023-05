Siviglia-Juve 1-1 LIVE | Szczesny nega la doppietta a Suso

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

In sala Var hanno infatti verificato che il contatto tra il colombiano e il calciatore delè avvenuto fuori area. ...Il tabellino di- Juventus 1 - 1 (live) 65' Vlahovic (J), 71' Suso (S)(4 - 2 - 3 ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su, Milan, Inter e Roma Col Napoli a un passo dall'...Al 41' minuto del primo tempo, Nicolò Fagioli ha dovuto abbandonare la partita tra. Il centrocampista della squadra di Allegri ha lasciato il campo in barella durante la semifinale di ritorno di Europa League per un brutto scontro con Gudelj ...

Fagioli, infortunio in Siviglia-Juve: fuori in barella tra le lacrime Tuttosport

Il Siviglia trova subito il pareggio contro la Juventus. Al 72' Chiesa perde palla sulla propria trequarti, Lamela serve Suso centralmente che salta un uomo e con un gran tiro sul primo palo batte Szc ...73' - Questo risultato, così come qualunque altro risultato di parità, manderebbe la partita ai tempi supplementari. 72' - GOL DEL SIVIGLIA, PAREGGIA I CONTI SUSO. Brutto pallone perso dalla Juventus ...