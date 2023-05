Siviglia-Juve 0-0 LIVE | Rabiot impegna Bounou | poi doppia parata di Szczesny

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

Le immagini chiariscono che l'esterno bianconero ha colpito col piede il giocatore del. L'arbitro fa ampi cenni di proseguire, il check del Var dura alcuni minuti, tanto da spingere il ...Questi gli 11 iniziali:(4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri. All. Mendilibar. JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): ...Commenta per primo Dopo l'Inter , anche, Roma e Fiorentina vanno a caccia della finale in terra europea. Decisive saranno stasera le ... Nejc Kajtazovic (SVN) AVAR: Matej Jug (SVN)- ...

NAPOLI - Ecco il focus di "Napoli Magazine" sulla maglia "Face Game" dedicata al centrocampista azzurro Stanislav Lobotka e disponibile negli store del Napoli. Visualizza questo post su Instagram ...Per il giovane centrocampista della Juventus, grave infortunio in Europa League: in uno scontro di gioco rimedia la frattura della clavicola ...