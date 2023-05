Siviglia-Juve 0-0 LIVE | Rabiot e Bremer ad un passo dal gol

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

Non è durata neanche un tempo la partita di Nicolò Fagioli . Al 41' del primo tempo della semifinale di ritorno di Europa League trae Juventus il giovane centrocampista bianconero è uscito dal campo in barella. E in lacrime, dolorante per la spalla destra malconcia. Ma anche per una fitta al costato. L'infortunio del ...Le immagini chiariscono che l'esterno bianconero ha colpito col piede il giocatore del. L'arbitro fa ampi cenni di proseguire, il check del Var dura alcuni minuti, tanto da spingere il ...Il tabellino di- Juventus 0 - 0 (live)(4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su, Milan, Inter e Roma Col Napoli a un passo dall'aritmetica ...

Fagioli, infortunio in Siviglia-Juve: fuori in barella tra le lacrime Tuttosport

Primo tempo ricco di emozioni in Siviglia-Juventus. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da diverse occasioni da gol, dall'infortunio di Fagioli e da un particolare episodio da moviola ...63' - Nella Juventus pronto un doppio cambio: dentro Chiesa e Vlahovic, fuori Di Maria e Kean. 61' - Nulla di fatto sul corner, poi Rakitic prova un destro da fuori area che si spegne altissimo.