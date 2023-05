Siviglia in finale con la Roma | Juve ko ai supplementari

(Di giovedì 18 maggio 2023)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Unasfumata quando sembrava ormai a un passo. Lava in vantaggio con Vlahovic nella ripresa a, ma poi viene ‘punità ed eliminata da due ‘italianì: prima l’ex Milan e Genoa Suso che porta le due squadre ai, poi tocca all’exLamela castigare la Signora. Sconfitta per 2-1 lantus di Massimiliano Allegri che manca l’accesso alladi Europa League. A giocarsi il trofeo saranno gli andalusi per la settima volta e ladi Josè Mourinho. Decisiva, dunque, la rete nei tempidi Lamela, dopo il pareggio maturato nei novanta minuti regolamentari in seguito alle reti di Vlahovic prima e Suso poi. Dopo un’iniziale fase di studio, la ...

... col 'piccolo' Porto (21 maggio 2003), che già aveva una certa tradizione europea ma lui l'ha saputa rinfrescare, regalandogli la Coppa Uefa, in- al Estadio de La Cartuja di- con il ...Una delusione cocente, per la Juventus . Perché ad un passo da unaraggiungibilissima, il cammino della squadra di Allegri si ferma al cospetto di unsicuramente meritevole, ma senza dubbio perforabile. Il dubbio è sempre lo stesso: una squadra più ...Niente derby italiano indi Europa League: la Roma passa, la Juventus si ferma a. Servono i supplementari per mandare fuori la squadra di Allegri, che pure era passata in vantaggio alla mezz'ora della ripresa ...

Roma-Siviglia, quando e dove si gioca la finale di Europa League Corriere dello Sport

Non lo userà per coprire i mille e seicento chilometri che separano Leverkusen da Budapest. Ma in finale di Europa League, la Roma va col pullman. Parcheggiandolo davanti… Leggi ...Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23, Semifinali Ritorno - Palinsesto Telecronisti NOW, Giovedì 18 maggio 2023, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con le gare d ...