Siviglia in finale con la Roma | Juve ko ai supplementari

(Di giovedì 18 maggio 2023)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Unasfumata quando sembrava ormai a un passo. Lava in vantaggio con Vlahovic nella ripresa a, ma poi viene ‘punità ed eliminata da due ‘italianì: prima l'ex Milan e Genoa Suso che porta le due squadre ai, poi tocca all'exLamela castigare la Signora. Sconfitta per 2-1 lantus di Massimiliano Allegri che manca l'accesso alladi Europa League. A giocarsi il trofeo saranno gli andalusi per la settima volta e ladi Josè Mourinho. Decisiva, dunque, la rete nei tempidi Lamela, dopo il pareggio maturato nei novanta minuti regolamentari in seguito alle reti di Vlahovic prima e Suso poi. Dopo un'iniziale fase di studio, la ...

...la Roma di José Mourinho nella prossimadi Europa League in cui i giallorossi, dopo aver staccato il pass superando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in semifinale , sfideranno ildi ...La Roma affronterà inilil 31 maggio a Budapest. Gli spagnoli hanno eliminato la Juventus imponendosi in casa per 2 - 1 ai supplementari nel ritorno dopo il pari per 1 - 1 all'andata ...... ilcapovolge l'esito della gara con gli 'italiani' Suso e Lamela, subentrati a partita in corso, supera 2 - 1 la Juve e vola in, dove incontrerà la Roma puntando alla settima ...

Oltre ai match di Conference League, si sono giocate anche le semifinali di Europa League con la Roma che ha difeso l'1-0 dell'andata e la Juve che ai supplementari (1-1 nei 90 minuti) perde 2-1 con ...La Juventus beffata ai supplementari a Siviglia. Gli andalusi si impongono 2-1 dopo l'1-1 al 90',replica del risultato dello Stadium. Vanno loro alla finale di Europa League contro la Roma. Molte le ...