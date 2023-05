Siccità e inondazioni le due facce del clima che cambia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ma non era lail nemico della pianura padana? Visto dall’Emilia-Romagna inondata, l’allarme per il riscaldamento globale causato dai gas serra può apparire esagerato. Invece, chi studia ilfirst appeared on il manifesto.

Non mancano, neanche di fronte a simili tragedie, i contestatori del cambiamento climatico che fanno notare, in maniera quasi ironica , come suoni strano che si passi dallaalle...Un riscaldamento che porterà con sé sempre più eventi climatici estremi, tra cuiin certe zone del pianeta ein altre . I modelli di precipitazione del rapporto prevedono infatti ...L'unica nota "positiva" della situazione è che potrebbe essere scongiurato il rischiodel ... in provincia di Ravenna, fa sapere l'associazione, il conto agricolo dellesupera i 200 ...