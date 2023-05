Si imbucò nello spogliatoio del Napoli a Udine | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statoil tifoso azzurro che lo scorso 4 maggio si è introdotto furtivamente negli spogliatoi deldove poco dopo giunsero i neo campioni d’Italia per festeggiare lo scudetto appena vinto. Il primo ad accorgersi della sua presenza fu il difensore Amir Rrahmani che, rivolgendosi ai compagni di squadra disse in dialetto partenopeo: “ma questo chi è?”. Gaetano Iavarone, difeso dall’avvocato Sergio Pisani, è stato convocato oggi in Questura adove la Digos gli ha contestato gli addebiti nei suoi confronti formulati dalla Procura di. La particolare tenuità dei fatti contestati, però, potrebbe escluderne la punibilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.