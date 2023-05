Shakira canta al piano accompagnata dai figli Sasha e Milan | il video social

... mi fa sentire meglio" Anche il video ufficiale di "Acróstico" - che puoi vedere di seguito - contiene un riferimento al nuovo capitolo di vita che hanno da poco iniziatoe i suoi figli: ...approfondimento F1, Tom Cruise einsieme al GP di Miami Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta ...La love story trae Piquè I due si erano conosciuti e innamorati nel 2010 in Sud Africa: lui lì con la nazionale spagnola, lei per cantare l'inno ufficiale dei Campionati del Mondo di Calcio. ...

Shakira canta e suona con i due figli nel nuovo singolo: "Mi hanno chiesto di farne parte" TGCOM

“Acròstico” è il titolo del nuovo singolo di Shakira: qui la cantante condivide la sua musica con i figli e a loro dedica le sue parole d’amore ...«Quest'anno Milan ha scritto canzoni che mi hanno strappato lacrime di emozione e Sasha ha dedicato ore al pianoforte, scoprendo la sua voce» ...