Sgarbi boccia il Liceo del Made in Italy | “Liceo classico e scientifico sufficienti Se ne poteva fare a meno”

(Di giovedì 18 maggio 2023) "Se neanche". Lo ha detto il sottosegretario alla cultura Vittorioin un'intervista alla Stampa, in riferimento alla prossima istituzione deldelin, voluto fortemente dal Governo, in particolare da Fratelli d'Italia. L'articolo .

Sgarbi boccia il Liceo del Made in Italy: “Licei classico e scientifico sufficienti. Se ne poteva fare a meno” Orizzonte Scuola

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha detto che si poteva fare a meno del liceo del Made in Italy e che per lavorare nei distretti ...