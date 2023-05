Sfide | opportunità e responsabilità dell’IA raccontate da Palmieri Pensiero Solido

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 maggio 2023) Può esistere una possibile “via italiana” all’intelligenza artificiale? E a chi sta determinarne usi e limiti, sapendo che non tutto ciò che è tecnicamente fattibile è eticamente accettabile? Per raggiungere l’obiettivo di arrivare a essere consapevoli dell’impatto dell’intelligenza artificiale la Fondazioneha organizzato domani a Milano (Cariplo Factory – BASE Via Bergognone, 34) un pomeriggio di studio dal titolo: Intelligenza artificiale. E noi?. Dellee conseguenze pratiche ed etiche dell’uso dell’intelligenza artificiale ne abbiamo parlato con Antonio, fondatore e presidente della Fondazione che domani dialogherà con i rappresentanti delle grandi aziende tecnologiche, accademici e alcune ...