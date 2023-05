Rispondono soprattutto i giovanissimi, pronti a dare una mano, provenienti anche da altri comuni della Romagna, cone badili.... calzandodi gomma e stappando i tombini con scope e ramazze . Per non parlare della grata ...devono essere questi è meglio lasciare perdere perché lanciano allarmi generici che nona ...Nella zona televisione e in altre aree " come si evince da una breve clip su Tik Tok " l'acqua arriva fino al polpaccio e per spostarsianfibi. Il paddock 2 è ancora invaso dall'acqua,...

'Servono stivali di gomma'. A Cesena gli angeli del fango 2.0 TGLA7

Rispondono soprattutto i giovanissimi, pronti a dare una mano, provenienti anche da altri comuni della Romagna, con stivali e badili.Il Gran Premio di F1 è stato rinviato a causa dell’emergenza maltempo. Gli aggiornamenti sul meteo, le ultime news sulle previsioni, i video e le foto che arrivano da Imola non hanno lasciato dubbi ...