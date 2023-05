Serie A | Né Osimhen né Kvaratskhelia | chi può lasciare il Napoli è Min-Jae Kim

(Di giovedì 18 maggio 2023) 2023-05-18 18:50:46 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: VoiDopo la grande stagione e lo ‘scudetto’ del, tutti i big d’Europa guardavano allo stadio Maradona per ‘pescare’ la propria rosa. De Laurentiis (proprietario del club) ha però alzato un muro: Nénépartiranno quest’estate. O almeno, che continua a difendersi. Mentre, Chi può partire è il leader della difesa napoletana: dopo una sola stagione nel sud Italia, Min-Jae Kim può fare il salto. La ragione? Il suo alto livello e l’esistenza di una clausola rescissoria nel suo contratto di appena 50 milioni di euro. In Premier sono molto interessati. Il trasferimento allo United non è certo, Kim si concentra sul finale di stagione e nient’altro L’ambiente di Min-Jae in ...

