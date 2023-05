Sei sorelle anticipazioni | Celia si confida con Francisca | ecco chi ama ancora

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 maggio 2023) Seinon resiste più e confessa i suoi sentimenti per … Prima di raccontarvi ledi questa nuova puntata di sei, la penultima di questa settimana, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo a quando abbiamo scoperto i sentimenti di. Non dobbiamo dimenticare infatti che la serie spagnola è ambientato nel 1913 quando c’èil tabù dell’amore omosessuale. Mentre tutte le suedi buttano in società,cerca in tutti modi di non avvicinarsi a nessun uomo. Nessuno capisce il vero motivo fino a quando non inizia lavorare nella fabbrica di famiglia. Proprio durante questo periodo inizia a fare conoscenza con tutti i suoi operai, tra questi anche Pedra che però è già ...