(Di giovedì 18 maggio 2023) I dati dell’Osservatoriodi Confindustria e Luiss, i numeri e le prospettive L’Osservatoriodi Confindustria e LUISS hanno realizzato il terzo rapporto ‘Lein’ tradi, presentato a Roma presso The Dome Campus LUISS in occasione del primo anno al meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri ABIE di Confindustria, dal titolo ‘Leè il mondo che verrà’. Ne ha riassunti i punti chiave Marco Travaglia, coordinatore dell’Osservatorio ABIE e presidente e amministratore delegato del gruppo Nestlé in. “L’Osservatorio quest’anno ...

AGI - Si registrano i primidi rallentamento dell'inflazione, ma persiste uno scenario di contrazione dei volumi nel ... ladei volumi tarderà a ripartire'. Carrelli della spesa più ...... ladell'occupazione del 2021 nel Mezzogiorno si è concentrata sulla crescita del lavoro ... Invece ci sonoche non vanno in questa direzione. Il ministero del Sud sostanzialmente non ......è ancora lontana. In questi mesi il settore dei dispositivi pieghevoli è andato in controtendenza , mostrando un forte potenziale ed un interesse diffuso da parte dei consumatori. I...

Segnali di ripresa e nuovi rischi globali, le imprese estere in Italia Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il mercato degli autocarri registra segnali positivi nel mese di aprile 2023, sebbene con una crescita più contenuta rispetto al periodo precedente. Allo stesso tempo, il mercato dei veicoli trainati ...