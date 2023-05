Scopre la sua migliore amica che allatta suo figlio di nascosto | “Non riesco a togliermelo dalla testa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ha lasciato suoneonato tra le braccia della sua, si è distratta un attimo e ha ritrovato il bebé attaccato al seno della donna. La storia raccontatagiovane mamma malese su TikTok con l’account @afieqahhasanah’s ha fatto il giro del mondo raggiungendo già quasi 3 milioni di visualizzazioni. La cura dei figli è qualcosa di molto delicato e spesso anche gli stessi genitori si trovano in difficoltà, per questo, per creare un ambiente sereno, sia per il bambino ma specialmente per i neogenitori, è importante che le persone che li circondano rispettino le loro decisioni su come crescerli. Purtroppo questo non è successo alla giovane del video che scrivendo “Vorrei poter dimenticare tutto questo“, vivamente sconvolta racconta: “In quel momento ero impegnata a portare delle cose e quando sono ...