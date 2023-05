L', chiamato LP 791 - 18 d , sembrerebbe attivo come la luna di Giove Io, che il corpo vulcanicamente più attivo del nostro Sistema Solare. " Una grande domanda in astrobiologia, il campo che ...... è luce quella che passa attraverso l'atmosfera di unlontano e ci permette di ... Anche Sagittarius A* , il buco nero al centro della nostra galassia, è statoproprio grazie alle ...È la prima volta che qualcuno ha rilevato direttamente la luce emessa da unsub - ... Sebbene Gj 1214b sia troppo caldo per essere abitabile, i ricercatori hannoche la sua atmosfera ...

Scoperto un esopianeta ricoperto di vulcani Alive Universe Today

Questo esopianeta potrebbe avere un'atmosfera e questo cambierebbe tutto. Potremmo viverci La ricerca di nuovi esopianeti oltre a permetterci di comprendere la natura dell'universo e di tutto ciò che ...Dopo oltre un decennio, grazie allo sguardo a infrarossi del telescopio spaziale James Webb, gli astronomi sono riusciti a osservare attraverso lo spesso strato di foschia che ricopre il sub-nettunian ...