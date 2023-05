Scontri Napoli-Eintracht | il Comune di Napoli si costituisce parte civile nel processo agli ultras tedeschi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildisi è costituitonel procedimento penale a carico dei tifosi dell’imputati per gli atti vandalici compiuti in città prima dell’incontro di Champions League contro il. La delibera, su proposta dell’assessore all’Avvocatura Emanuela Ferrante, è stata approvata dalla Giunta allo scopo di ottenere la condanna ed il risarcimento dei danni dadi coloro che agirono con condotta violenta, anche in gruppo con altri tifosi dell’Francoforte a volto coperto, nei disordini registrati nei pressi di piazza del Gesù. Era il 15 maggio scorso: fu una giornata di guerriglia che documentammo ampiamente. Con danni al centro storiconopeo. L’assessore ...

Anche lui aveva partecipato all'invasione di campo festosa dei tifosi delal fischio finale del match, trovandosi neglisul campo tra diverse tifoserie. La notizia è su Repubblica ...... scrive: 'La nuova stagione del calcio non è neanche cominciata, ma deve già intervenire il ministero dell'Interno per evitarefra le tifoserie die Salernitana. Il rischio è stato ...... in violazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di, aveva raggiunto ... per poi invadere il terreno di gioco al fischio finale e partecipare aglitra opposte ...

