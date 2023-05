Sciotto ' Il Messina è in vendita | il sindaco Basile garante per nuove trattative'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Colpo di scena stamani durante la conferenza stampa convocata dal patron dell'ACRPietro. Subito, in apertura, ha manifestato la volontà di disimpegnarsi dal club che ha preso in mano ...

Dopo la seconda salvezza ottenuta in Serie C, il presidente del, Pietro, getta la spugna. Il patron giallorosso è intervenuto in conferenza stampa per fare il bilancio della stagione giallorossa e annunciare il suo disimpegno ufficiale: "Mi auguro ...lascia, il sindaco farà da garante Finisce l'era di Pietro. Il presidente, in una conferenza stampa, annuncia di voler vendere la società e che la sua decisione è irrevocabile. 'Spero che sia la mia ultima conferenza da presidente - afferma ...

Il Consigliere Dario Carbone è intervenuto sulla vicenda del disimpegno annunciato da Pietro Sciotto quale Presidente dell’Acr Messina e sull’indicazione del Sindaco Basile quale “garante” della ...La palla passa al sindaco Basile che adesso deve trovare una soluzione. Sciotto non ha lasciato spazio a ripensamenti, ma adesso bisogna capire chi si farà ...