(Di giovedì 18 maggio 2023) Possibili disagi in vista per chi dovrà viaggiare in aereo venerdì 19. Sono stati infatti proclamati diversi scioperi che coinvolgeranno varie compagnie aeree e una mobilitazione nazionale del personale handling aeroportuale.

Per quanto riguarda il personale di Air Dolomiti lodurerà per tutta la giornata, mentre perandrà dalle 13 alle 17. Per American Airlines loè indetto dalle ore 12 alle ore ......isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dellodalle ore 13:00 alle ore 17:00 ; - il personale dipendente Aziende trasporto aereo e ...Quanto agli orari dello, Per l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha reso noto che i ...dalle ore 13:00 alle ore 17:00; il personale dipendente Aziende trasporto aereo e indotto ...

Sciopero Volotea e Air Dolomiti il 19 maggio, voli a rischio cancellazione Sky Tg24

Home Consumatori Sciopero aerei 19 maggio: cosa fare per salvare il viaggio Consumatori Sciopero aerei 19 maggio: cosa fare per salvare il viaggio Livorno 18 marzo 2023 Continuano gli scioperi aerei i ...Tante le cancellazioni in diverse compagnie per lo sciopero della giornata di domani. Almeno 200 voli a rischio: i voli garantiti ...