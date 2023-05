Sciopero trasporto aereo 19 maggio | almeno 200 voli annullati Ita ne cancella 111 – L’elenco

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nella giornata di venerdì 19in Italia200verrannoti per via di diversi scioperi dei lavoratori del comparto aeroportuale: in particolare, si assenteranno i lavoratori delle imprese di handling aeroportuale (ovvero l’assistenza a terra); il personale di Volotea, dalle 13 alle 17; il personale di condotta di Air Dolomiti per 24 ore; il personale di terra di Emirates dalle 12 alle 16 e di American Airlines, dalle 12 alle 16. “Venerdì 19le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aeroportuale protesteranno, con unonazionale di 4 ore e presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani, contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni“, spiegano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e ...

Le ragioni della protesta Ma per quale motivo scioperano i lavoratori del trasporto aereo La motivazione è stata spiegata in una nota da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo: "La ...