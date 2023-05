Sciopero scongiurato Salvini esulta per il dietrofront dei sindacati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) "Per quello che è di mia competenza stiamo cercando altre risorse perché non si può passare da una settimana all'altra dalla siccità all'alluvione. Qua c'è da fare opere pubbliche che il Paese attende da tanti anni". Così il ministro delle infrastrutture, Matteouscendo dal Forum della Pubblica amministrazione in corso al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma. “Averlodel trasporto aereo previsto per domani è qualcosa per cui ringrazio lavoratrici e lavoratori del settore. È un bel segnale di unità al Paese e a chi sta lottando con acqua è fango”, ha aggiunto il Vicepremier: "Ora sto correndo al ministero per fare quanto di mia competenza", ha concluso.