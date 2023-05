Sciopero Ita 19 maggio 2023 | orari e quali sono i voli cancellati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Per lodel comparto aereo previsto per la giornata di domani, venerdì 19, e che avrà la durata di 24 ore, Ita Airways ha cancellato ben 111nazionali. La notizia, non da poco, arriva direttamente dai canali ufficiali della compagnia aerea. Ecco qualche dettaglio in più all’interno di questo articolo!aerei venerdì 19garantiti Lodi domani e igarantiti da Ita Airways Come si legge sul sito della compagnia aerea: “Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primidisponibili ilr numero possibile di viaggiatori coinvolti ...