Sciopero di domani | Ita Airways cancella 111 voli nazionali

... Matteo Salvini, è in contatto diretto con i vertici dei principali sindacati: l'obiettivo è rinviare loaereo di, che avrebbe conseguenze particolarmente pesanti vista la drammatica ...degli aerei proclamato per, 19 maggio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, è in contatto diretto con i vertici dei principali sindacati: l'...Ita Airways ha cancellato 111 voli nazionali per lodi 24 ore dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti proclamato per. Lo si legge sul sito della compagnia aerea. "Ita Airways ha attivato un piano ...

Domani sciopero del trasporto aereo, Ita cancella 111 voli nazionali Agenzia ANSA

Sciopero degli aerei di domani, 19 maggio 2023, i sindacati del trasporto aereo hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per domani nelle aree colpite dal maltempo. Ad annunciarlo una nota del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...