Sciopero aerei venerdì 19 maggio 2023 | orari e voli garantiti

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sarà unnero sul fronte trasporto aereo perché le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno deciso di proclamare unonazionale di ben 24 ore. Buona parte dei lavoratori incroceranno le braccia, moltiverranno cancellati e i disagi per i viaggiatori non mancheranno.nazionale trasporti e scuola26e motivazioni Chi sciopera19Come fa sapere Enac, sciopereranno e, quindi, aderiranno all’iniziativa le seguenti categorie di lavoratori: Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle ore 23:59; Personale di condotta Soc. Air Dolomiti – 24 ore; Personale Soc. ...

In vista dellodi venerdì 19 maggio, l'Enac ha diffuso l'elenco dei voli garantiti , che riguardano i movimentida e per il nostro Paese. Si tratta di tutti i voli di Stato, militari, ...Continuano gli scioperiin Europa. Dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Francia, adesso è il turno dell'Italia, con lonazionale del trasporto aereo in occasione di venerdì 19 maggio. Uno ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...

Sciopero aerei 19 maggio, in Italia cancellati oltre 200 voli nazionali: ecco l’elenco Corriere della Sera

Sciopero aerei 19 maggio: cosa fare per salvare il viaggio. Continuano gli scioperi aerei in Europa; è il turno dell’Italia con lo sciopero ...Venerdì 19 maggio sarà una nuova giornata di fuoco per chi intende viaggiare in aereo, a causa del nuovo sciopero degli aerei indetto dai sindacati. A incrociare le braccia saranno le lavoratrici e i ...