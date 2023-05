Sciopero aerei | oltre 200 voli cancellati domani 19 maggio

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 maggio 2023) Si prospetta un venerdì di passione per chi deve mettersi in viaggio utilizzando l'aereo. In calendario per, venerdì 19, c'è infatti unodei lavoratori dell’handling aeroportuale (assistenza a terra) in tutti i principali aeroporti italiani. A questa agitazione si aggiunge lodei lavoratori di Air Dolomiti, Volotea, American Airlines ed Emirates. Sono almeno 200 iche saranno. Come previsto dalle norme, l’Enac ha diffuso l’elenco deigarantiti da e per l’Italia. Si tratta di tutti idi Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso e di quelli che risultano schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. A questi si aggiungono tutti icharter da e per ...