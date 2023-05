Sciopero aerei 19 maggio | come salvare il viaggio | i diritti del passeggero

(Di giovedì 18 maggio 2023) Le indicazioni di ItaliaRimborso in vista dello stop di domani in tutti i principali aeroporti italianideglidomani, 192023. Dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Francia, adesso è il turno dell’Italia con le lavoratrici e i lavoratori dell’assistenza a terra che incroceranno le braccia dalla mezzanotte in tutti i principali aeroporti italiani. Unoche avrà pesanti ripercussioni sui passeggeri, con voli cancellati – almeno 200 – o in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 220mila i viaggiatori italiani che potranno subire un disservizio. Le compagnie aeree, spiega ItaliaRimboso in una nota – “hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nellodi venerdì 19. I vettori...

Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...

Aerei, sciopero 19 maggio 2023: orari e voli garantiti Adnkronos

Quali sono i lavoratori delle compagnie che si fermano, i voli garantiti e quelli cancellati da Ita. Tutto quello che c'è da sapere ...