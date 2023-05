Sciopero ad Hollywood | è sempre più caos

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 18 maggio 2023) Con l’ultimo, gli autori die i produttori affrontano un nuovo rischio Washington Post, di Megan McArdle, pag. 19 L’ultimodegli sceneggiatori di, nel 2007 e 2008, è costato agli sceneggiatori e agli altri lavoratori una cifra stimata in 772 milioni di dollari, mentre gli effetti a catena hanno danneggiato l’economia californiana in generale per oltre 2 miliardi di dollari. Spettacoli promettenti sono stati ostacolati; film promettenti sono stati girati con sceneggiature incomplete; carriere promettenti sono state stroncate. Ma l’impatto più grande e duraturo è stato questo: Le reti televisive che avevano bisogno di riempire le ore di trasmissione si sono rivolte ai reality show, risollevando le sorti della serie “Apprentice”, che a sua volta ha contribuito a garantire ...