Sciacalli senza pietà | Si fingono tecnici comunali per rubare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Non bastava la catastrofe dell'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna, provocando nove morti e migliaia di sfollati. Ci si mettono anche gli, come già accaduto nei terremoti del centro Italia. Le amministrazioni locali dei comuni più colpiti dagli allagamenti e dalle esondazioni dei fiumi mettono in guardia i cittadini che hanno la fortuna di non aver dovuto lasciare la propria casa. "Ci giungono segnalazioni di persone che girano e suonano ai campanelli chiedendo, sfruttando l'emergenza alluvione, di entrare presso le abitazioni per verifiche sulla potabilità dell'acqua o sull'efficienza degli impianti elettrici e del gas. Al momento nessun dipendente comunale o di altri enti è sul campo per svolgere attività di questo tipo", ammonisce il sindaco di Faenza, Massimo Isola. "Condividete l'informazione e non fate entrare queste persone. Ribadiamo ...