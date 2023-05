Sci alpino | definita la composizione della squadra maschile dell’Italia per la stagione 2023-2024

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sono state ufficializzate in data odierna le composizioni delle varie squadre maschilidello sciper la: confermato il direttore tecnico Massimo Carca. In tutto sono 43 gli atleti che ne faranno parte, suddivisi tra discipline veloci di Coppa del Mondo, discipline tecniche di Coppa del Mondo, Coppa Europa e Gruppo Junior. Sci, ufficializzata lafemminile in vistaITALIASCIDirettore Tecnico Carca Massimo S.S. C. Artesina A.S.D. COPPA DEL MONDO DISCIPLINE VELOCI TECNICI Allenatore responsabile Galli ...