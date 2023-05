Schillaci | ' cultura sanitaria chiave per migliorarla | presto survey europea'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "L'alfabetizzazioneracchiude le conoscenze, la motivazione e le competenze di cui i cittadini dispongono per accedere, comprendere e applicare le informazioni sulla salute". Rappresenta quindi laper. Scarse competenze "sono infatti associate a scelte meno salutari, comportamenti a rischio e a un numero elevato di ricoveri ospedalieri, che assorbono in modo significativo le risorse umane ed economiche del servizio sanitario". Lo ha spiegato il ministro della Salute, Orazio, intervenuto in videocollegamento al Salone del libro di Torino all'incontro 'Conoscere fa bene: il ruolo dell'health literacy nella promozione della salute'. Il ministro ha ricordato come la diffusione di molte malattie, a cominciare quelle croniche, "ma anche di tumori e di ...

