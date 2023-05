Scherma | Grand Prix Shanghai 2023 | il fioretto azzurro va a caccia della vittoria

(Di giovedì 18 maggio 2023) Saràad ospitare il primodivalevole come qualificazione olimpica. Una gara dal punteggio maggiorato rispetto alle altre e decisamente importante proprio per il cammino verso Parigi 2024. Se in campo maschile si cercano le solite conferme, tra le donne ci deve essere un riscatto. Infatti le azzurre sono reduci da una prestazione veramente deludente a Plovdiv. Nessuna italiana è riuscita a raggiungere i quarti di finale, un evento praticamente rarissimo. Soprattutto Alice Volpi vuole cancellare la brutta prova in Bulgaria, dove è uscita al primo assalto di giornata. La toscana è come sempre la punta di diamante, ma sono comunque tante le fiorettiste azzurre che possono ritagliarsi un ruolo da protagoniste, come Francesca Palumbo, Martina Favaretto, Erica Cipressa e Martina Batini, solo per ...

Grande momento per il Club Scherma Agliana degli eccellenti maestri Agostino Sanacore e Mabel Biagiotti. Se Tommaso "Riga" Martini ha dato lustro alla società per l'ennesima prestigiosa convocazione a ...