Scatta l' allerta rossa per attività esplosiva sull' Etna

L'per i voli, il Vona, è di colore arancione e, al momento, l'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta con l'attività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che è ...La Protezione civile della Regione Siciliana già dal primo pomeriggio ha fatto scattare l'rosso sull'Etna per 'l'altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava'. ...Dopo mesi di quiete il gigante dormiente si risveglia: aumenta il tremore vulcanico dell'Etna el'rossa della Protezione civile della Regione Siciliana a causa della "altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava". Etna, eruzione in arrivo secondo ...

Maltempo, perché scatta l'allerta anche se piove poco: le regioni interessate Today.it

E non è finita: scatta l’allarme frane. Restano ancora comuni e isolata ... I danni alle infrastrutture elettriche sono ingentissimi e non sarà un lavoro breve. ALLERTA ROSSA – I vigili del fuoco ...La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta rossa in Emilia Romagna e gialla e arancione nel resto del paese ...