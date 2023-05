Scamacca torna in Italia? Destinazione a sorpresa per lui

(Di giovedì 18 maggio 2023) Gianlucafa ritorno inal termine di questa stagione? Possibileper l’attaccante Tra gli obiettivi di mercato delle squadre di Serie A c’è anche, che potrebbe fare ritorno indopo una sola annata in Premier. Stando a quanto riferisce la stampa inglese, non è da escludere che nelle prossime settimane si possa arrivare ad un accordo con la Salernitana: i granata negli ultimi giorni sono piombati con decisione sul classe 1999.

Secondo alcune indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra il ds De Sanctis sta lavorando per capire se ci sono margini per un ritorno in Italia di GianlucaCommenta per primo La Juvesu. L'attaccante romano e' un'idea per la prossima st stagione se il West Ham dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto.Il futuro di Gianlucapotrebbe essere ancora una volta in Italia. Il giocatore ex Sassuolo ha cominciato molto bene la sua avventura in Premier League con la maglia del West Han, gol e prestazioni importanti gli ...

Scamacca torna in Italia, un club si è già mosso Calciomercato.com

Il Milan, dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell'Inter, è obbligato ad arrivare almeno quarto per garantirsi la partecipazione alla massima competizione internazionale del ...Gianluca Scamacca potrebbe lasciare il West Ham: secondo quanto trapelato dall'Inghilterra è arrivata un’ importante ...