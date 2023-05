Sbarco a Crotone | soccorsi 138 migranti al largo della costa

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nuovodidove questa mattina sono approdate 138 persone , in gran parte afgani, tratti in salvo alcalabrese. Un pattugliatoreGuardia nazionale ...

Nuovodi migranti adove questa mattina sono approdate 138 persone , in gran parte afgani, tratti in salvo al largo della costa calabrese. Un pattugliatore della Guardia nazionale portoghese, ......esempio - ha puntualizzato Valenti - possono intervenire a Pozzallo o a Ravenna dove c'è lo... Roccella e. Potranno essere usate anche strutture della Protezione Civile della Sicilia e ......esempio - ha puntualizzato Valenti - possono intervenire a Pozzallo o a Ravenna dove c'è lo... Roccella e. Potranno essere usate anche strutture della Protezione Civile della Sicilia e ...

Sbarco in corso a Crotone: in 138 arrivano nel porto cittadino CN24TV

(ANSA) - CROTONE, 18 MAG - C'è anche un bimbo di appena 20 giorni tra i 138 i migranti sbarcati al porto di Crotone. A trarli in salvo è stato il pattugliatore della Guardia nazionale portoghese che ...Nuovo sbarco di migranti a Crotone dove questa mattina sono approdate 138 persone , in gran parte afgani, tratti in salvo al largo della costa calabrese. Un ...