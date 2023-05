Sassuolo | Dionisi | 'Rinnovo? Siamo a buon punto L'8° posto un obiettivo'

Le parole di Alessio, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida dei neroverdi con il Monza Alessioha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcontro il Monza. ...Parole di stima sui prossimi avversari: "Ilè un'ottima squadra. Da gennaio hanno fatto gli stessi nostri punti e sono allenati molto bene da un grande allenatore come. All'andata ci ...Ilè un'ottima squadra. Da gennaio hanno fatto gli stessi nostri punti e sono allenati molto bene da un grande allenatore come. All'andata ci hanno messo in difficoltà, è vero, ma ...

Sassuolo-Monza, la conferenza di Alessio Dionisi Fantacalcio ®

Per la quart’ultima giornata di campionato il Monza giocherà domani alle ore 20.45 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, “casa” del Sassuolo. Sarà ai limiti delle zone devastate dal ...MONZA - Sette turni utili alle spalle e la voglia di continuare a stupire. Ancora con il profumo della vittoria contro la capolista Napoli ...