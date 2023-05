Sassari-Venezia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale deidellaA1di basket. Dopo aver vinto in gara-1, i lagunari si sono fatti sorprendere dal ritorno degli uomini di coach Bucchi nella seconda partita, perdendo il vantaggio ambientale. Questo mette il Banco di Sardegna in una posizione ottima, potendo disputare le prossime due partite davanti al proprio pubblico, anche se i giochi sono ovviamente ancora completamente in bilico, tra due squadre che sanno come regalare spettacolo. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 18 maggio sul parquet del PalaSerradimigni. Di seguito, le informazioni per seguire in ...