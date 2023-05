Santeramo in Colle | concerto organizzato dall’Arci | colpi di arma da fuoco contro l’auto del cantante Accaduto domenica notte | la denuncia dell' associazione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Scritto da Arci: Nellatra il 13 e 14 maggio, nella zona antistante l’ex stazione ferroviaria di, ora sede del progetto Kilometro 124, fruttoa collaborazione tra APS Arci “Stand by;” e delttivo “La Primavera”, si è verificata un’azione che ci ha lasciati disgustati e senza parole.di un nostro socio è stata visibilmente danneggiata, riportando una ruota e cerchione (in lega) forati, nonché diverse ammaccature, chiaramente provocate, come visibile da foto e video, da un fucile da caccia o mezzo similare. Al momento non siamo in grado di stabilire se si tratti di una bravata di pessima fattura o di un atto intimidatorio. Quello che rimane è la certezza di un atto dare con forza. Sentirsi al sicuro, in un luogo ...

IN(BA) - Presso la Pinacoteca Netti è in corso la mostra "Francesco Netti. Ritorno a", un evento molto atteso dall'Amministrazione comunale, dall'associazione di promozione ...IN- "Un piccolo disagio per un una città migliore". Il mercato settimanale del giovedì diincambierà sede a giugno per permettere i lavori di adeguamento di via ...L'auto utilizzata dai malfattori è risultata essere provento di furto denunciato, nel mese di ottobre scorso, ain. All'interno sono stati rinvenuti numerosi oggetti solitamente ...

Santeramo in Colle: concerto organizzato dall'Arci, colpi di arma da ... Noi Notizie

È stato ammesso a rito abbreviato per i maltrattamenti a danno della moglie Vito Passalacqua, il marito della 55enne Michelle Baldassarre trovata carbonizzata nelle campagne di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...